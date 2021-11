Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Mayen, Bachstraße (ots)

In der Nacht vom 02. auf 03.11.2021 kam es zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen, die in einem Hinterhof der Bachstraße geparkt waren. Bislang unbekannt Täter zerstachen alle Fahrzeugreifen an einem Pkw, VW-Polo und einen danebenstehenden Motorroller. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 600.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

