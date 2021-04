Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei beendet stationäre Grenzkontrollen

Ebersbach, Zittau, Löbau (ots)

Zwei Monate lang hat die Bundespolizeiinspektion Ebersbach an der Grenze zur Tschechischen Republik temporär eingeführte Grenzkontrollen durchgeführt und mit Ablauf des 14. April 2021 beendet. Die Bundespolizist*innen haben in dieser Zeit über 1.700 einreisewillige Personen an der Grenze abgewiesen. Hintergrund der Kontrollen war die weitere Eindämmung der Corona-Pandemie.

Die pandemischen Einreise- und Schutzbestimmungen haben unveränderten Bestand und deren Einhaltung werden im Rahmen der intensivierten Fahndungskontrollen durch die Bundespolizei im Grenzgebiet auch weiterhin kontrolliert.

