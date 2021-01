Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schneller Fahndungserfolg durch Bundespolizei - Mann wegen schweren Bandendiebstahls festgenommen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend an der Ausfahrt Aachen-Brand einen 37-jährigen Rumänen festgenommen. Er war zuvor über die BAB 44 von Belgien nach Deutschland eingereist. Der 37-Jährige wurde mit Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen schweren Bandendiebstahls gesucht. Die Ausschreibung bestand erst seit Anfang Januar 2021. Des Weiteren wird der Betroffene noch in einem Strafverfahren wegen eines weiteren Eigentumsdeliktes von der Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Der bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte Polizeibekannte wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Heute findet der Haftprüfungstermin beim Amtsgericht in Aachen statt.

