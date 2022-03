Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener kokelt Sitze in Linienbus an: Festnahme und Ausnüchterung

Kassel (ots)

Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel): Ein betrunkener 22-Jähriger aus Fuldabrück soll am gestrigen späten Montagabend als Fahrgast in einem Linienbus mehrfach versucht haben, einen Sitz in dem Bus anzuzünden. Ein anderer Fahrgast und der Busfahrer hatten ihn letztlich daran gehindert, mit dem Feuerzeug weiter an dem Sitz herumzuzündeln. Die von den beiden Zeugen gegen 23:45 Uhr alarmierte Streife des Polizeireviers Ost nahm den Tatverdächtigen, der 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft hatte, an der Haltestelle Ostring in Bergshausen fest. Da an dem Sitz bereits ein Schaden entstanden war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung gegen den 22-Jährigen ein. Darüber hinaus musste er die Nacht zu Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell