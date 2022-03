Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eigentümer gesucht

Wernshausen (ots)

In den Abendstunden des 12.03.22 stellte ein Mann aus Wernshausen seinen Pkw im Bereich "Unterm Bahnhof" ab und wollte nur kurz nach einem anderen Fahrzeug schauen. Diesen unbeobachteten Moment nutzte ein 17 Jähriger aus Meiningen und versuchte in das Fahrzeug einzusteigen. Der Eigentümer bemerkte dies jedoch und der junge Mann ergreift dann die Flucht, als er sich ertappt sieht. Auf der Flucht entwendete er noch ein Fahrrad an bislang unbekannter Stelle. Mit dem Fahrrad fahrend wurde er durch eine Streife der Meininger Polizei gestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Das auf der Flucht entwendete, rote Mountainbike wurde durch die Polizei sichergestellt. Der oder die Eigentümer*in wird gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen oder Schmalkalden zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell