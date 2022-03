Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfälle auf Umgehungsstraße

Bad Salzungen/ Hämbach (ots)

Auf Überführungsfahrt von Rügen nach Baden-Württemberg befand sich am Freitag Mittag ein 48-jähriger Fahrer eines ausgemusterten Feuerwehrautos. Auf der B 62, kurz vor dem Abzweig Kaiseroda in Richtung Hämbach staute sich der Verkehr. Dies erkannte der Fahrer zu spät, wich nach links aus und bremste. Hierbei streifte er die linke Seite des vor ihm stehenden Pkw Suzuki. Die Fahrerin eines entgegen kommenden Pkw Opel wich noch nach rechts aus. Trotzdem wurde durch das Feuerwehrauto noch der linke Außenspiegel am Opel abgerissen und die Fahrertür beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 13.000 Euro, wobei der Pkw Suzuki so stark beschädigt wurde, dass dieser abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Feuerwehrautos auf Grund des zulässigen Gesamtgewichtes nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für dieses hatte. Im Nachgang ereignete sich noch im entstandenen Stau ein weiterer Unfall. Hier fuhr die Fahrerin eines Pkw Opel auf einen Pkw Peugeot auf. Der Schaden beträgt hier ca. 11.000 Euro.

