LPI-SHL: Kleinflächenwaldbrand

Zella-Mehlis / Oberhof (ots) - Am Wochenende kam es auf der L3247 zwischen Zella-Mehlis und Oberhof aufgrund der Sonneneinstrahlung am Tage immer wieder zu Schmelzwasser von Schneeaufschubstellen entlang der Fahrbahn. Dieses Schmelzwasser gefror in den Abendstunden schließlich und sorgte so für vereiste Teilabschnitte auf der Landstraße. Überraschte Fahrzeugführer, gefährliche Situationen und auch ein Verkehrsunfall ...

