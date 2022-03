Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche Ladendiebe gestellt

Meiningen (ots)

In den Nachmittagsstunden des 12.03.22 stellte der Filialleiter eines Verbrauchermarktes in der Leipziger Straße in Meiningen 2 jugendliche Ladendiebe fest. Einer der Täter steckte mehrere Flaschen Schnaps ein, der andere stand offenbar "Schmiere". Auf ihr Tun hin angesprochen flüchtete einer der Jungs, während der andere festgehalten werden konnte. Dieser junge Mann gebärdete sich laut und sehr aggressiv, weswegen die Polizei hinzugezogen wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dann auch der Mittäter festgestellt werden. Nach erfolger Identitätsfestellung und Rückgabe des Beutegutes musste einer der Täter noch in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben werden.

