Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kamera zeichnet flüchtenden Pedelec-Dieb auf: Polizisten nehmen 21-Jährigen bei Fahndung fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Festnahme eines Fahrraddiebs gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Dienstagabend bei der Fahndung in der Kasseler Innenstadt. Eine 52 Jahre alte Frau aus Kassel hatte gegen 21 Uhr über den Notruf 110 die Polizei wegen ihres in der Wilhelmsstraße gestohlenen Pedelecs alarmiert. Da sie den Fahrradständer und ihr daran angeschlossenes Rad aus dem Fenster eines Restaurants die meiste Zeit im Blick hatte, konnte die Tatzeit relativ genau auf 20:45 Uhr eingegrenzt werden. Wie die eingesetzte Streife bei den Ermittlungen am Tatort feststellte, hatte eine Überwachungskamera, die auf den Eingangsbereich eines angrenzenden Gewerbegebäudes ausgerichtet ist, den Täter zu genau dieser Zeit auf dem gestohlenen Pedelec beim Wegfahren aufgezeichnet. Nachdem die Polizisten die Aufzeichnung eingesehen hatten, entdeckten sie den geflüchteten Fahrraddieb bei der Fahndung am Martinsplatz und nahmen ihn fest. Der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte 21-Jährige aus Kassel räumte den Diebstahl des Pedelecs ein, hatte dieses aber bei seiner Festnahme nicht mehr dabei. Wohin er das Rad nach der Tat gebracht hat, ist bislang nicht bekannt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

