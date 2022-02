Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Saugroboter verrät Einbruch

Germersheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße. Über den Balkon gelangten sie in die Wohnung und entwendeten dort neben einem geringen Geldbetrag auch einen Saugroboter. Dieser informierte seinen Eigentümer, dass er keine Verbindung mehr zur Ladestation hat. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell