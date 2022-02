Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim/Rohrbach Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der L 493

Landau (ots)

Am Dienstag Abend, 08.02.2022, gegen 18:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L493 zwischen Billigheim und Rohrbach mit tödlichem Ausgang. Eine 63-jährige Frau aus dem Kreis SÜW kam mit ihrem PKW auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe der Kaiserbach mit der Mauer eines Brückengeländers. Die Frau verstarb an der Unfallörtlichkeit. Am PKW entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 12000.- EUR einzuordnen sein. Die L493 war zwischen Billigheim und Rohrbach von 18:00 - 22:00 Uhr voll gesperrt. Die Polizei Landau bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06341-2870 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell