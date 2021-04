Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsteilnehmer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen: (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 07.15 Uhr in der Straße Sandwingert einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Meldepflichten nachgekommen zu sein. Am Morgen des 23.04.2021 stellte der Besitzer eines Peugeots starke Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugfront seines Fahrzeuges fest, das er in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 59 am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Ein hinter dem Peugeot abgestellter VW Golf wies ebenfalls Beschädigungen auf. Vermutlich war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer frontal mit dem Peugeot zusammengestoßen und dieser war durch die Wucht des Aufpralls auf den VW Golf geschoben worden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter Telefon 06221 / 3418-0 zu melden.

