Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in der Zeit von 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz unter der Brücke. Ein dort abgestellter blauer Fiat wurde auf der Fahrerseite im Bereich des hinteren Kotflügels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen nicht vor. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell