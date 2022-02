Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht unfallbeteiligten Fahrradfahrer von der Bebelstraße in Lünen

Dortmund (ots)

Am Freitag (11. Februar) ist es an der Bebelstraße in Lünen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Der nach eigenen Angaben unverletzte Radfahrer setzte seine Fahrt nach einem kurzen Gespräch mit der Autofahrerin einfach fort. Die Polizei ist nun auf der Suche nach ihm.

Nach ersten Zeugenangaben beabsichtigte eine 36-Jährige aus Schwerte mit ihrem Pkw von einer Ausfahrt eines Parkplatzes in Höhe der Hausnummer 200 auf die Bebelstraße abzubiegen. Als die Fahrbahn aus ihrer Sicht frei war, fuhr sie an. Hierbei übersah sie offenbar einen auf dem Geh-und Radweg in südliche Richtung fahrenden Radfahrer, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs war, mit der Front des Autos kollidierte. Der Mann stürzte.

Zwischen der Frau aus Schwerte und dem bislang Unbekannten kam es zu einem kurzen Gespräch, bevor er wieder auf sein Rad stieg und die Unfallstelle in Richtung Norden verließ.

Die 36-Jährige beschreibt den Fahrradfahrer als etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß und von normaler Statur. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart und trug eine Brille. Zur Unfallzeit war er mit einer hellen Jogginghose, einem dunklen Oberteil und weißen Tennissocken bekleidet.

Die Polizei bittet den Radfahrer sowie weitere mögliche Zeugen sich bei der Polizeiwache in Lünen unter 0231/132-3121 zu melden.

