HZA-N: Hauptzollamt Nürnberg informiert über Ausbildung und duales Studium beim Zoll

Am 29. Januar findet von 9 bis 14 Uhr im "Ofenwerk" Nürnberg, Klingenhofstr. 72, die Berufswahlmesse "parentum" statt. Die "parentum" wendet sich vor allem an Eltern von Jugendlichen in der Berufsfindung und bietet Informationen, damit diese ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können.

Das Hauptzollamt Nürnberg nimmt neben zahlreichen Ausstellern an der Veranstaltung mit einem eigenen Informationsstand teil. Hier können sich Interessierte umfassend über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildungsverlauf, duales Studium und Aufgabenbereiche der Zollverwaltung informieren.

Der Zoll ist mit rund 44.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Bundes und wurde bereits zum zweiten Mal erfolgreich zum audit berufundfamilie zertifiziert. Wer einen starken Arbeitgeber sucht, der sinnvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und eine sichere Zukunft bietet, ist beim Zoll genau richtig.

Ausbildungsbeginn für den gehobenen und mittleren Zolldienst ist jährlich der 1. August. Bewerbungen für 2023 nimmt das Hauptzollamt Nürnberg gerne bis zum 15. September 2022 entgegen.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de.

