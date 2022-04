Polizei Hagen

POL-HA: Barkeeper wegen Wartezeit auf Espresso zwei Mal geschlagen

Hagen-Altenhagen (ots)

In einer Gaststätte in der Altenhagener Straße wurde ein Barkeeper zwei Mal von einem Gast geschlagen. Der 24-Jährige hatte seinem Kunden mitgeteilt, dass dieser auf seinen Espresso warten müsse, da er gerade viel zu tun habe. Am Dienstag (19.04.2022) gegen 23.30 Uhr verständigte der Barkeeper kurz nach dem zweiten Angriff die Polizei und gab an, dass sein Gast bei dem ersten Übergriff einfach hinter die Theke gegangen sei. Er habe ihm dann mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen. Anschließend ging der Kunde vor die Tür, fragte jedoch kurze Zeit später erneut nach einem Espresso. Als ihm mitgeteilt wurde weiter warten zu müssen, schlug der Mann dem Barkeeper mit der flachen Hand gegen die rechte Wange und ging davon. Ein anderer Gast konnte Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem aggressiven Kunden um einen 33-jährigen Hagener handelt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (arn)

