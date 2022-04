Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer Großkontrolle führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg am Mittwoch Kontrollen auf der Tank-und Rastanlage Sindelfinger Wald durch. Zielrichtung dieser Großkontrolle waren insbesondere die Überprüfung der gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit dem Schwerlasttransport. So wurden durch die Kontrollkräfte die Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert, die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Maße und Gewichte überwacht, die Ladungssicherung begutachtet, die Überprüfung der technischen Zustände der Fahrzeuge inspiziert sowie die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuglenker überprüft. Im Verlauf der von 09:00 bis 15:00 Uhr durchgeführten Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte rund 53 Fahrzeuge und 134 Dokumente und Ausweispapiere. Hierbei mussten die Beamten knapp 66 Verstöße u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Ladungssicherung, Überladung und technischer Mängel ahnden. Insgesamt untersagten die Beamten in elf Fällen die Weiterfahrt aufgrund technischer Mängel oder schlechter beziehungsweise ungesicherter Ladung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell