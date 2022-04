Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg/Gärtringen/Holzgerlingen: Verkehrsteilnehmer soll andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 05:35 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer einen Fahrzeugführer, welcher mit seinem schwarzen Peugeot Schlangenlinien gefahren und hiermit sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Der 21-jährige Fahrer soll zunächst durch Herrenberg und dann auf die Bundesstraße 14 in Richtung Nufringen gefahren sein. Auf Höhe der Hochschule für Polizei soll er beinahe in den rechten Graben neben der Fahrbahn abgekommen und im weiteren Verlauf auf Höhe Gärtringen in den Gegenverkehr gekommen sein. Zudem soll es während seiner Fahrt auf der Auffahrt zur BAB 81 in Richtung Stuttgart beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg konnte den 21-Jährigen an der Abfahrt "Böblingen" der Bundesstraße 464 einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer an, lediglich etwas müde zu sein. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen und gegebenenfalls Geschädigte, die durch die Fahrweise des Peugeot-Fahrers gefährdet wurden.

