Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Holzstapel in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter entzündete am Mittwoch gegen 14:30 Uhr zwei Holzstapel auf einem Gartengrundstück im Bereich der Steinenbronner Straße in Schönaich. Das Gartengrundstück liegt auf dem Gewann "Roter Berg". Die beiden Holzstapel mit einer Länge von rund zehn Metern und einer Höhe von etwa eineinhalb Meter standen beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr bereits in Vollbrand. Auch ein danebenstehender Anhänger sowie zwei kleinere Bäume wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwilligen Feuerwehren Schönaich und Holzgerlingen waren zur Brandbekämpfung mit sieben Fahrzeuge und 30 Einsatzkräften am Brandort. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Absuche des Gebietes mit eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Brand, der am Samstag gegen 15:25 Uhr im Gewann "Gurgeln" in Schönaich festgestellt wurde. Auch hier brannte, unweit der Kläranlage, ein größerer Holzstapel auf einem Gartengrundstück. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

