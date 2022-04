Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 43-Jähriger muss die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen

Ludwigsburg (ots)

Ein 43-Jähriger musste die Nacht zum Donnerstag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg verbringen, nachdem er gegen 16:45 Uhr einen 45 Jahre alten Mann beleidigte und bedrohte. Der 45-Jährige wurde bereits in der Regionalbahn von dem 43-Jährigen beleidigt und mit Schlägen bedroht. Beide stiegen am Bahnhof in Ludwigsburg aus und die Polizei wurde verständigt. Nach Klärung des Sachverhalts wurde dem 43-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, dem 45-Jährigen erneut zu folgen, als dieser am Busbahnhof in einen Bus einsteigen wollte. Hier versuchte er ihn zu treten, was der 45-Jährige durch Ausweichen verhindern konnte. Da sich der 43-Jährige bei erneutem Eintreffen der Polizei weiterhin aggressiv, unkooperativ und uneinsichtig zeigte, mussten ihm zunächst Handschließen angelegt werden. Anschließend wurde er zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht, wo er die Nacht verbringen musste.

