Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Frontalzusammenstoß auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 05:40 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Marbach am Neckar ereignete. Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Beifahrerin von Murr kommend in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Als sie an der Einmündung zur Ludwigsburger Straße nach links in diese abbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich einen entgegenkommenden 54 Jahre alten Kia-Fahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, jedoch mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Da die die Fahrbahn teilweise blockiert war, musste der Verkehr bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 07.15 Uhr durch die geregelt werden.

