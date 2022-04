Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: WhatsApp-Betrüger wieder erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

2.150 Euro ergaunerte ein bislang unbekannter Täter, der eine 77-Jährige aus Schöckingen am Mittwoch per Messenger-Dienst kontaktierte und sich als deren Sohn ausgab. Der angebliche Sohn machte der Seniorin glaubhaft, dass er sich bei einem Arzt befinde und für eine Behandlung dringend Geld benötige. Die 77-Jährige kontaktierte hierauf die Tochter, die sodann den geforderten Betrag auf eine von dem Betrüger genannte Bankverbindung überwies. Erst später stellten die beiden Frauen den Betrug fest und wandten sich an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell