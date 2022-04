Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines im Bereich Mörikestraße und Justinus-Kerner-Straße im Ludwigsburger Westen geparkten VW Golf ein. Aus dem Kofferraum entwendete der Täter einen Geldbeutel sowie zwei Pakete, in welchen sich Bekleidungsartikel befanden. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 450 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Pkw dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

