POL-LB: Sindelfingen: Kreisverkehrswacht Böblingen spendet 33 neue Fahrräder für die Radfahrausbildung - Presseeinladung zur symbolischen Spendenübergabe

Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr ist insbesondere für die Kleinsten ein wichtiger Baustein ihrer Entwicklung. Um die vielfältigen Herausforderungen im Straßenverkehr meistern zu können, bietet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg alljährlich in den vierten Klassen der Grundschulen sowie der fünften Klassen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) die praktische Radfahrausbildung an. Diese ist Teil der umfassenden Verkehrserziehung, die sich durch die gesamte Grundschulzeit zieht. Die Kreisverkehrswacht Böblingen unterstützt die Polizei logistisch, unter anderem mit Fahrrädern und weiteren Ausrüstungsgegenständen.

Für die Schülerinnen und Schüler des Landkreises Böblingen im Einzugsgebiet Sindelfingen findet der praktische Ausbildungsanteil auf dem Gelände der stationären Jugendverkehrsschule in Sindelfingen statt. Dort werden den Kindern verkehrssichere Fahrräder für die beiden Übungseinheiten im "Schonraum" (nichtöffentlicher Verkehrsraum) bereitgestellt, damit auch eine Anreise ohne eigene Fahrräder möglich ist.

Die mittlerweile in die Jahre gekommenen alten Fahrräder wurden von der Kreisverkehrswacht Böblingen großzügig ersetzt, sodass ein komplett neuer Klassensatz (33 Fahrräder) zur Verfügung steht.

Die neuen Fahrräder werden im Rahmen einer symbolischen Spendenübergabe am 12.04.2022 um 10.00 Uhr an der Jugendverkehrsschule in 71067 Sindelfingen, Seestraße/Teufelslochweg, von der Kreisverkehrswacht an die Polizei zur Nutzung übergeben.

Hierbei werden vor Ort sein:

- Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Böblingen, Gerhard Puscher

- Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Markus Geistler

- Leitung Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Karin Stark und Bastian Höschele

Parallel zur symbolischen Spendenübergabe wird auf dem Verkehrsübungsplatz mit den neuen Fahrrädern die praktische Radfahrausbildung der Gemeinschaftsschule Sindelfingen-Maichingen absolviert.

