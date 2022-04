POL-LB: BAB 8/Denkendorf: ungenügende Ladungssicherung führt zu kilometerlangem Stau

Ludwigsburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 14 Jahre alter Jugendlicher, der am Mittwoch gegen 07.30 Uhr in der Höpfigheimer Straße in Steinheim an der Murr in einen Unfall verwickelt war. Der Jugendliche war zunächst auf dem Gehweg der Höpfigheimer Straße unterwegs und wollte auf Höhe der Schillerstraße die Fahrbahn queren. Vermutlich achtete er hierbei ...

mehr