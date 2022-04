Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Sachbeschädigung an U-Bahn-Haltestelle

Ludwigsburg (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, als er in der Nacht zum Mittwoch die Glasscheibe einer Werbetafel an der U-Bahn-Haltestelle "Breitwiesen" in Gerlingen einschlug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

