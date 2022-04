Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendliche berauben 14-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Zehn Euro erbeuteten zwei Jugendliche, die am Dienstag gegen 14:40 Uhr einen 14-Jährigen in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen ausraubten. Der 14-Jährige war auf einem Fußweg zwischen der Eugen-Bolz-Straße und der Goerdelerstraße unterwegs, als er auf Höhe des Sportplatzes von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Sie baten ihn, ihnen zwei 5-Euro-Scheine in einen 10-Euro-Schein zu wechseln. In dem Moment, als der 14-Jährige zehn Euro aus einem Geldbeutel holte, stieß einer der beiden Täter ihn mit der Faust gegen die Schulter und riss ihm den Geldschein aus der Hand. Der Jugendliche fiel hierdurch in eine Hecke und die beiden Täter flüchteten. Derjenige, der ihm das Geld entriss, soll etwa 14 Jahre alt, 170 cm groß und von stabiler Statur gewesen sein. Er hat kurze dunkelbraune Haare und trug einen weißen Pullover sowie blaue Jeans. Der zweite Täter soll im selben Alter und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er war ebenfalls mit einer blauen Jeans bekleidet und hatte eine schwarze Jacke an. Beide trugen eine blaue OP-Maske. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

