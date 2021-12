Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Maskenverweigerer wirft Fahrrad auf Busfahrer und Fahrgast

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Nachdem er mehrfach auf die Maskenpflicht im Bus hingewiesen wurde, hat ein Fahrgast (38) am Dienstagabend (14. Dezember) im Euskirchener Stadtteil Kuchenheim sein Fahrrad auf den Busfahrer (53) und einen Zeugen (22) geworfen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Polizeibeamte brachten den Betrunkenen in die Ausnüchterungszelle.

Der 38-Jährige war in Rheinbach in einen Linienbus eingestiegen, wobei er ein Fahrrad mitführte. Während der Fahrt nach Euskirchen setzte er mehrfach seine Mund-Nase-Bedeckung ab. Nachdem ihn der Busfahrer deswegen wiederholt ermahnt hatte, forderte ihn der 53-Jährige an der Haltestelle "Kuchenheim Markt" zum Aussteigen auf. Daraufhin stand der 38-Jährige auf, schubste den Busfahrer zur Seite und verließ unter fortwährenden Beleidigungen den Bus.

Als ein weiterer Fahrgast (22) die Polizei verständigte, kehrte der 38-Jährige wutentbrannt in den Bus zurück. Er warf sein Fahrrad auf den 22-Jährigen und den Fahrer, die dabei leicht verletzt wurden.

Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellten die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten fest, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Außerdem fanden sie Drogen bei dem Tatverdächtigen.

Die Nacht verbrachte der Wohnsitzlose im Polizeigewahrsam. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell