POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro entstand bei einem Unfall, in den eine 82 Jahre alte Frau am Montag gegen 17:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Weil der Städter Straße in Renningen verwickelt war. Mutmaßlich verwechselte die VW-Lenkerin Gas und Bremse und stieß in der Folge rückwärts gegen einen anderen VW und einen Hyundai. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

