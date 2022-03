Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrt endet am Holzstapel - Blutprobe

Waldbröl (ots)

Ein 19-jähriger Morsbacher ist am Mittwochabend (23. März) in Schnörringen auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg von der Straße abgekommen und mit einem Holzstapel kollidiert. Ein Alkoholtest vor Ort verlief positiv. Der 19-Jährige war mit seinem Renault um kurz nach 20 Uhr auf dem land- und forstwirtschaftlichen Weg aus Hochwald kommend in Richtung Schnörringen gefahren. Ausgangs einer Rechtskurve kam er erst nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Holzstapel. Der Fahrer blieb unverletzt; an seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Ein Atemalkoholtest verlief bei dem 19-Jährigen positiv, so dass er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

