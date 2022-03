Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Solarmodule gestohlen

Reichshof (ots)

Von dem Dach einer Vereinshütte haben Diebe zwei Solarmodule gestohlen. Die Hütte befindet sich in einem Waldgebiet zwischen den Ortschaften Kamp und Wildberg. Die Täter stiegen zwischen Dienstag (22. März, 14.30 Uhr) und Mittwoch (23. März, 14.30 Uhr) auf das Dach des Gebäudes und nahmen die Solarmodule mit. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell