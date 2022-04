Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 70 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 15:15 Uhr alleinbeteiligt gestützt war. Der 70-Jährige wollte vom Gänsbergring nach rechts in die Schloßstraße abbiegen, als er die Kontrolle über sein seine Kawasaki verlor und stürzte. Vermutlich war ein Bedienfehler ursächlich für den Unfall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

