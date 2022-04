Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Angriff auf Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 43 Jahre alter Mann verantworten, der am Dienstag gegen 09:00 Uhr am Bahnhof in Herrenberg um sich schlug und trat. Der Mann wurde zunächst vom Prüfdienst in der S-Bahn von Stuttgart kommend kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er über kein gültiges Ticket verfügte. Da er die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurde die Polizei verständigt. Auch gegenüber den Polizeibeamten verweigerte der 43-Jährige die Herausgabe eines Ausweises, weshalb ihm eröffnete wurde, dass er nun zum Polizeirevier gebracht werden müsse. Daraufhin begann der Mann herumzuschreien und rannte auf die Mitarbeiter des Prüfdienstes zu. Die Polizeibeamten hielten ihn davon ab, indem sie ihn an der Jacke festhielten. Der Mann reagierte mit Schlägen und Tritten in Richtung der Polizisten, die ihn schließlich unter massiver Gegenwehr zunächst zu Boden brachten. Zwei Polizisten erlitten hierbei leichte Verletzungen. Zur Feststellung seiner Identität und der weiteren polizeilich notwendigen Maßnahmen wurde er zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Auf dem Weg dorthin mussten sich die Beamten im Streifenwagen auch noch Beleidigungen anhören. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Bundespolizei.

