POL-LB: Bönnigheim-Hofen: Betrug über Messenger-Dienst

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er in der Nacht zum Dienstag einen am Fahrbahnrand der Haffnerstraße in Marbach am Neckar geparkten VW touchierte. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet unter der Tel. 07144 900-0 um Hinweise. ...

