Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mercedes-Fahrer übersieht Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde am Dienstag eine 40 Jahre alte Fußgängerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 07:10 Uhr in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 40-Jährige überquerte die Talstraße, als sie mutmaßlich von einem 65-jährigen Mercedes-Fahrer, der von der Mühlbachstraße nach links in die Talstraße abbog, übersehen wurde. Es kam zur Kollision zwischen dem Mercedes und der Fußgängerin. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

