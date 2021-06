Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Polizei Schildes der Polizeistation Bookholzberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Vermutlich in dem Zeitraum von Freitag, 18. Juni 2021, 15:30 Uhr, bis Montag, 21. Juni 2021, 7:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Polizei Schild der Polizeistation Bookholzberg in der Stedinger Straße in Ganderkesee, Bookholzberg.

Bei dem Schild handelt es sich um ein emailliertes Metallschild in der Größe 60x47 Zentimeter mit der Aufschrift "Polizei" sowie einem darauf abgebildeten "Polizeistern". Ein Foto des Schildes befindet sich im Anhang.

Das Schild war neben dem Haupteingang der Station angebracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich bei der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, zu melden.

