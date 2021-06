Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung durch Graffiti +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 20. Juni 2021, 13:00 Uhr, bis Montag, 21. Juni 2021, 14:00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter mittels wasserfester Farbe die Wand eines Lagergebäudes in der Düsternortstraße in Delmenhorst.

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Lagerraum für den Rollschuhsport in der Nähe des dortigen Sportplatzes.

Die Täter sprühten einen blau/goldenen Schriftzug in einer Größe von etwa 8x2 Meter auf die Wand.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell