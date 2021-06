Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 21. Juni 2021, gegen 16:35 Uhr, befuhr ein unbekannter Kraftfahrer eines hellen, italienischen Last- oder Sattelzuges die A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Innerhalb der sich zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage befindlichen Großbaustelle kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Grünstreifen und stieß anschließend mit den Außenschutzplanken zusammen.

Dabei wurden die Außenplanken auf einer Länge von circa 80 Meter stark beschädigt. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise geben können, an welcher Anschlussstelle der Unfallverursacher die Autobahn verlassen hat. Das Unfallfahrzeug dürfte anhand des an den Schutzplanken entstandenen Sachschadens vermutlich stark beschädigt sein. Möglicherweise war der Last- oder Sattelzug nach dem Unfall nicht mehr richtig fahrbereit, sodass er im Bereich der Autobahn oder nahe einer Anschlussstelle abgestellt wurde. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Ahlhorn, unter der Telefonnummer 04435/93160, entgegen.

