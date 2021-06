Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 21. Juni 2021, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wardenburg gegen 7:15 Uhr die Straße "Am Brink" in Richtung Ammerländer Straße.

Im dortigen Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Wardenburg, welche den "Tungeler Damm" in Richtung Tungeln befuhr.

Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Beide Pkw waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die an der Kreuzung befindliche Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgefallen, die Verkehrsregelung erfolgte durch die vorgesehenen Verkehrszeichen.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Straf-, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell