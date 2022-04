Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Rottenburg: Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen sowie Geschädigte einer Nötigung, die sich am Montag gegen 20:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet haben soll. Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren zur genannten Zeit auf dieser Strecke ein Schwertransport mit Überbreite und entsprechende Begleitfahrzeuge unterwegs. Die Kolonne benötigte beide vorhandene Fahrstreifen. Da hierdurch ein Überholen nicht möglich war, bildete sich ein Rückstau. Der Fahrer eines VW Caddy mit vermutlich Dürener Kennzeichen (DN-), soll mehrere hinter dem Schwertransport fahrende PKW rechts über den Standstreifen überholt und sich zwischen diese gedrängt haben, sodass die anderen Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten. Den Parkplatz "Geyern" habe er mit erhöhter Geschwindigkeit befahren, um so an dem Schwertransport vorbeifahren zu können. Dies gelang jedoch nicht, sodass er nach dem Parkplatz zwischen Begleitfahrzeug und Schwertransport weiterfahren musste. Die alarmierte Polizei fahndete noch nach dem Fahrzeug, konnte es jedoch nicht mehr feststellen.

