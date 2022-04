Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 21:15 Uhr in der Calwer Straße in Sindelfingen ereignete. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Darmsheim auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs. Nach der Kreuzung mit der Gottlieb-Daimler-Straße fuhr eine weiße Mercedes Limousine auf der linken Spur an dem 18-Jährigen vorbei und lenkte sein Fahrzeug unvermittelt nach rechts. Der 18-jährige Mercedes-Fahrer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Hierdurch prallte er gegen die Leitplanke und an seinem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Obwohl der 18-Jährige mit Hupen auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Er soll mit einer weißen Mercedes-Limousine, vermutlich eine C- oder E-Klasse, mit Calwer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

