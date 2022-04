POL-LB: Kornwestheim: 65-Jähriger wird Opfer von Microsoft-Betrügern

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hebelte zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Dienstag 13:00 Uhr ein Fenster eines Vereinsheimes in der Sandäckerstraße in Steinenbronn auf und gelangte so in das Gebäude. Er entwendete ein Sparschwein, in welchem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand, und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter ...

