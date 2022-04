POL-LB: Ludwigsburg - Oßweil: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots) - Zehn Euro erbeuteten zwei Jugendliche, die am Dienstag gegen 14:40 Uhr einen 14-Jährigen in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen ausraubten. Der 14-Jährige war auf einem Fußweg zwischen der Eugen-Bolz-Straße und der Goerdelerstraße unterwegs, als er auf Höhe des Sportplatzes von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Sie baten ihn, ihnen zwei 5-Euro-Scheine in einen 10-Euro-Schein zu ...

mehr