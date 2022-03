POL-GI: "Sicher! Dein Rad" - Online-Vortrag der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zum Thema Fahrraddiebstahl

München (ots) - Die tragischen Helden des Spieltags kommen aus Bayreuth: das Team von Raoul Korner war nur mit 6 Spielern in Göttingen angetreten, erzielten per Buzzer Beater am Ende den vermeintlichen Sieg. Allerdings stand Anim bei seinem Wurf auf der Linie, wodurch es nur in die Overtime ging. Endstand: 92:91 ...

mehr