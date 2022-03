POL-GI: Das Auto ist kein Geldschrank / Machen Sie es den Autoaufbrechern nicht zu leicht

Gießen (ots) - Gießen: Toilettenpapier angezündet In einer Schule in der Reichenberger Straße setzten Unbekannte Toilettenpapier und Papierhandtücher in Brand. Am Samstag gegen 16.45 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Der Schaden in dem Toilettencontainer wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ...

