Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Versammlungen mit Corona-Bezug

Northeim (ots)

LK Northeim, Montag, 07.03.2022, 18.00 - 19-10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Vier unangemeldete Versammlungen von Corona-Maßnahmenkritiker/-innen.

Am Montagabend kam es erneut zu Versammlungen von Corona-Maßnahmenkritiker/-innen. Alle Zusammenkünfte wurden durch die eingesetzten Polizeikräfte als Versammlungen deklariert und auf die FFP2-Maskentragepflicht hingewiesen. Bei keiner der Versammlungen kann sich ein/-e Versammlungsleiter/-in zu erkennen.

In Northeim trafen sich insgesamt ca. 70 Personen im Bereich der "Alten Wache". Die Teilnehmenden hielten sich während der fortbewegenden Versammlung an die Maskentragepflicht, wodurch die Versammlung friedlich vonstatten ging und an der "Alten Wache" gegen 18.55 Uhr beendet wurde.

In Uslar trafen sich in der Spitze bis zu 21 Personen. Auch hier wurde sich an die Maskentragepflicht gehalten. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

In Bad Gandersheim trafen sich 14 Personen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Während der Versammlung hielten sich die Teilnehmenden an die Maskentragepflicht. Die Polizei musste keine Maßnahmen treffen.

In Hardegsen kamen 44 Personen bei der Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen zusammen. Hier kam es aufgrund der Maskentragepflicht zu Diskussionen mit der Polizei. Insgesamt musste die Polizei 20 Gefährderansprachen aufgrund des nicht Tragens der Masken durchführen. Fünf Personen mussten von der Versammlung ausgeschlossen werden, wovon zwei Personen einen Platzverweis ausgesprochen werden musste.

Zudem wurde gegen zwei Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Missachtung der Maskenpflicht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell