Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb muss in Untersuchungshaft

Neuss-Hammfeld (ots)

Am Montag (20.09.), gegen 15:30 Uhr, entwendete ein "Kunde" in einem Bekleidungsgeschäft an der Breslauer Straße eine Jacke und einen Gürtel.

Zunächst hatte der Mann die Diebstahlsicherung der Jacke entfernt und diese angezogen. Danach tauschte er seinen getragenen Gürtel gegen ein neues Exemplar und wollte den Laden verlassen.

Das hatte ein Ladendetektiv beobachtet, der den 28 Jahre alten wohnsitzlosen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er seit seiner Haftentlassung im August bereits wiederholt mit Eigentumsdelikten auffiel.

Daher wurde der geständige Dieb einem Richter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell