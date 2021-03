Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Blechschaden (09.03.2021)

Gütenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 77-jähriger Suzuki Fahrer wollte, von der Straße "Breiteckweg" kommend, die Hauptstraße überqueren. Auf der Kreuzung stieß er mit einem 38-jährigen Seat Fahrer zusammen, der Ortseinwärts fuhr. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von jeweils rund 3.000 Euro.

