Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Meinerzhagen (ots)

Einer 86-jährigen Meinerzhagenerin wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenstraße die Geldbörse gestohlen. Sie hatte die Geldbörse während des Einkaufs in den Korb ihres Rollators gelegt. Die entwendete Geldbörse wurde später von einem aufmerksamen Zeugen auf dem Parkplatz gefunden. Es fehlte lediglich das Bargeld. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben vor allem in Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertgegenstände möglichst dicht am Körper tragen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354-9199-0 entgegen. (wib)

