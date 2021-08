Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Werdohl (ots)

Einer 81-jährigen Werdohlerin wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft am Fritz-Thomee-Platz die Geldbörse gestohlen. Sie hatte die Geldbörse während ihres Einkaufs gegen 15:30 Uhr in den Einkaufswagen gelegt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben vor allem in Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertgegenstände möglichst dicht am Körper tragen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392-9399-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell